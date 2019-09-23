التحقيق مع رجل اقتحم مسجداً بسيارته في فرنسا

قالت مصادر أمنية إنّ الرجل، الذي اقتحم بسيارته مسجد "كولمار" الكبير في شرق فرنسا مساء السبت، اعتقل رهن التحقيق اليوم الاثنين وأن الشرطة القضائية الفرنسية تعمل على تحديد سبب قيامه بهذا العمل.

وأفاد مصدر أمني "لقد أوقف وهو لا يزال في المستشفى حيث يتم الاستماع إلى أقواله" من قبل المحققين الذين يسعون إلى "تحديد دوافعه للقيام بذلك".

كانت كاترين سوريتا مينار المدعية العامة للجمهورية في "كولمار"، اعتبرت مساء السبت أن الرجل قد يكون يعاني "من مشاكل نفسية".

واقتحم الشاب على متن سيارة الباب الخارجي للمسجد قبل أن يوجه السيارة بشكل متعمد نحو مدخل قاعة الصلاة التي كانت فارغة في تلك الساعة.

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وباستثناء المهاجم، لم يصب أحد بجروح. وبعد أن خرج من السيارة وجه إلى جسده طعنات عدة بسكين كان يحمله، ما استدعى نقله إلى المستشفى وإجراء عملية جراحية له.

وأفادت النيابة العامة في المدينة أن المهاجم يقيم في كولمار وهو من مواليد العام 1980 ولا سوابق جرمية له.

وسلم التحقيق إلى الإدارة الإقليمية لشرطة مدينة ستراسبورج القضائية، كما تم إبلاغ النيابة الوطنية المتخصصة بمكافحة الإرهاب بالحادثة، لكن القضية لا تزال بأيدي النيابة العامة في كولمار.