كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر النقد الدولي: لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
قال صندوق النقد الدولي اليوم الإثنين، إن تركيا لا تزال عرضة لمخاطر خارجية ومحلية، مضيفاً أنه سيكون من الصعب تحقيق نمو قوي ومستدام إذا لم تنفذ الحكومة المزيد من الإصلاحات.
وأضاف صندوق النقد في بيان، بعد زيارة فريق من خبراء الصندوق إلى تركيا، أن "الهدوء الحالي في أسواق المال التركية يبدو هشاً، لا تزال الاحتياطيات منخفضة، ولا يزال الدين الأجنبي للقطاع الخاص واحتياجات التمويل الخارجي، مرتفعين".
وقال الصندوق، إن التحدي الرئيسي يتمثل في تحويل التركيز، من النمو القصير الأجل إلى نمو أقوى وأكثر مرونة في الأجل المتوسط.
ورأى الصندوق أنه يمكن تحقيق ذلك بتنفيذ خطة من 5 محاور هي، سياسة نقدية مشددة لتعزيز مصداقية البنك المركزي، ودعم الليرة، وخفض التضخم بشكل دائم وزيادة الاحتياطيات.
وخطوات لتعزيز المالية العامة في الأجل المتوسط. وتقييم شامل للأصول المصرفية واختبارات جديدة لقدرات البنوك على تحمل الصدمات ينفذها طرف ثالث مع إجراءات للمتابعة، عند الحاجة، لتعزيز الثقة في البنوك.
وتعاني تركيا من تراجع ثقة المستثمرين، المحليين والعالميين بحسب تقارير حديثة، وذلك "راجع لتذبذب مؤشرات الاقتصاد التركي من جهة، والسياسيات العامة للحكومة التركية وعلى راسها الرئيس رجب طيب أردوغان".
وتشير التقديرات إلى تراجع توقعات منظمات اقتصادية بخصوص نمو الاقتصاد التركي خلال العام المقبل من 3.2 بالمئة إلى 1.6 "مع تركز عدم اليقين في الاستثمار العام ونتائجه".
وبسبب العقوبات الأميركية التي فرصت على أنقرة، خسرت الليرة التركية نحو 30 بالمئة من قيمتها مقابل الدولار العام 2018، مما ساهم في دفع الاقتصاد صوب الركود، فيما تتوقع منظمات اقتصادية تواصل تراجع العملة إلى نهاية 2019.
يذكر أن أنقرة دخلت ازمة اقتصادية منذ 2009، لكن المؤشرات العامة للتراجع المزمن بدأت منذ 2016، بحسب متابعين.
وساهمت العقوبات الأميركية على تركيا والمتمثلة في حظر التعامل مع الشركات التركية المتخصصة في قطاع الصناعات الدفاعية وبعض التشديدات المالية في تراجع مؤشرات الاقتصاد العامة.
وعلى أساس بقاء ذات السياسيات، فإن خبراء يتوقعون استمرار النزيف التركي خلال في بداية عام 2020.