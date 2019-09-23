بتشكيلة تشهد الظهور الأول لمالانغو.. كارتيرون يمنح الفرصة لعناصر جديدة أمام هلال القدس الفلسطيني

اختار الفرنسي، باتريس كارتيرون مدرب فريق الرجاء الرياضي لكرة القدم، دخول مباراة فريقه أمام هلال القدس الفلسطيني، التي ستنطلق بعد قليل على أرضية المركب الرياضي محمد الخامس، بالدار البيضاء، ضمن ذهاب الدور 32 من كأس محمد السادس، بتشكيلة تحمل مجموعة من المتغيرات والعناصر الجديدة.

وقرر كارتيرون الاعتماد على خدمات مهاجمه الكونغولي بين مالانغو، لأول مرة هذا الموسم، بعدنا توصل الفريق الأخضر ببطاقة مؤقتة من الاتحاد الدولي للعبة نهاية الأسبوع الماضي، تؤهله لخوض المباريات الرسمية مع النسور الخضر.

واعتمد المدرب الفرنسي في حراسة المرمى على أنس الزنيتي، ثم عمر بوطيب، وعبد الرحيم شاكر، وإلياس الحداد، والدرويش، بالإضافة لفابريس نغوما، وعمر العرجون، وزريدة، ثم هشام إصلاح، ومحسن متولي، ناهيك عن الكونغولي مالانغو.