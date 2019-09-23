انتهاء اجتماع ريفلين بغانتس ونتنياهو.. نحو حكومة وحدة؟

القدس - بواسطة محمد عز العرب - رفع اجتماع الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مع بنيامين نتنياهو وبيني غانتس، مساء اليوم، الإثنين، من حظوظ إقامة حكومة وحدة إسرائيلية تضم "كاحول لافان" والليكود، وذلك بالتزامن مع تصريحات صدرت عن مسؤولين في الحزبين، تفيد بأن إمكانية التناوب على منصب رئاسة الحكومة، تبقى قائمة.

وقال ريفلين في أعقاب الاجتماع الذي غادره بعد ساعة لإعطاء غانتس ونتنياهو فرصة الحوار المباشر، إنه "لقد اتخذنا خطوة مهمة الليلة، والتحدي الأول الآن هو بناء قناة حوار مباشر وثقة بين الطرفين".

في حين أصدر نتنياهو وغانتس، اللذين واصلا الاجتماع مدة ساعتين على أقل تقدير بعد مغادرة ريفلين، جاء فيه: "بعد دعوة الرئيس ريفلين، ناقش نتنياهو وغانتس سبل النهوض بوحدة إسرائيل واتفقا على أن يجتمع قادة وفود التفاوض للحزبين غدا".

وأوضح البيان أن ريفلين دعا غانتس ونتنياهو إلى اجتماع آخر مساء يوم الأربعاء المقبل في مقر إقامته، علما بأن يوم الأربعاء هو الموعد المحدد لتسليم النتائج الرسمية النهائية للانتخابات.

في حين، ذكر ريفلين أنه أوضح للطرفين أنه لم يكن هناك مرشح واضح حظي بتوصية 61 عضو كنيست لتكليفه بتشكيل الحكومة، وبالتالي فإن التقدير الذي يكفله القانون للرئيس بات أوسع من أي وقت مضى".

وبدأ الاجتماع المغلق الذي دعا له ريفلين في تمام الساعة الـ19:30 واستمر مدة ثلاث ساعات، حاول خلاله ريفلين إقناع غانتس ونتنياهو، الاتفاق على تشكيل حكومة وحدة بعد الانتخابات التي أوصلت البلاد إلى طريق مسدود.

وخلصت المشاورات التي أطلقها ريفلين، أمس الأحد، بهدف تسوية المأزق، إلى حصول نتنياهو، على 55 توصية، مقابل 54 توصية لغانتس، حيث أوصى لصالح نتنياهو الليكود و"إلى اليمين" و"شاس" و"يهدوت هتوراه".

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بينما أوصى لصالح غانتس 10 نواب من القائمة المشتركة و"المعسكر الديمقراطي" وتحالف العمل و"غيشر"؛ في حين امتنع التجمّع الوطني الديمقراطي وعن التصويت لصالح أي من المرشّحين.

يذكر أن رئيس حزب "يسرائيل بيتينو"، أفيغدور ليبرمان، قال في منشور على صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، عقب اجتماعه اليوم بغانتس: "من دواعي سروري أن الحزبين الرئيسيين استوعبوا أن أمر الساعة يتطلب إنشاء حكومة وحدة بالتناوب على منصب رئاسة الحكومة".

وادعى أن "النقاش برمته يدور حاليًا حول ترتيب التناوب على منصب رئاسة الحكومة، من يكون الأول، ومن يتولى المصب ثانيًا". وأضاف "آمل أن ينجح الرئيس ريفلين في توحيد الأطراف واتخاذ قرار بشأن هذه المسألة".

وتزامن ذلك مع التصريحات التي أطلقها، عضو الكنيست ياريف ليفين، الذي يترأس وفد تفاوض الكتلة اليمينية المشكلة من الليكود "شاس"، يهدوت هتوراه" و"إلى اليمين"، في مقابلة له بثت على قناة الكنيست، اليوم، والتي أبقى خلالها على فرص إقامة حكومة وحدة بمشاركة الليكود و"كاحول لافان"، مع إمكانية التناوب بين غانتس ونتنياهو على منصب رئيس الحكومة.

وعند سؤاله حول إمكانية التناوب، امتنع ليفين عن رفض الفكرة نهائيًا وقال: "أقترح أن نجلس سوية ونناقش ذلك، لن نخوض المفاوضات مع ‘كاحول لافان‘ بشروط مسبقة".

وحول إمكانية تكليف نتنياهو بمهمة تشكيل الحكومة وفشله في المفاوضات الائتلافية، قال ليفين: "إذا أعطانا الرئيس التفويض بمهمة التشكيل الحكومة، ووصلنا إلى طريق مسدود، فسنعيد التفويض فورًا".