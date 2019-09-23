اتحاد أبناء سخنين يخسر نهائي كأس التوتو

القدس - بواسطة محمد عز العرب - خسر فريق اتحاد أبناء سخنين مباراة نهائي كأس التوتو لفرق الدرجة الممتازة، أمام هبوعيل رمات غان بنتيجة هدفين مقابل هدف، مساء اليوم الإثنين.

وجرت أحداث المباراة على استاد "نتانيا"، وسط حضور المئات من مشجعي الأحمر السخنيني.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم الفريق السخنيني بهدف مبكر أحرزه اللاعب، عطاء جابر، بعد مرور 4 دقائق على بداية اللقاء.

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وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 59 أدرك الفريق الخصم هدف التعادل، وفي الدقيقة 85 جاء الهدف الثاني في شباك الفريق السخنيني ليحسم هبوعيل رمات غان المباراة والكأس لصالحه.

هذا، ويعاني الفريق السخنيني من سوء نتائجه في المباريات الأخيرة بالدوري، خصوصًا وأنه ينافس هذا الموسم على العودة إلى الدرجة العليا.

ويحتل الفريق السخنيني المركز السادس بترتيب لائحة الدوري برصيد 7 نقاط، بحيث خاض 5 مباريات تمكن من الفوز في اثنتين منها مقابل تعادله بواحدة وخسارته بأخريين.