عكا: مقتل الشاب محمد طبراني في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قُتل الشاب محمود طبراني (22 عاما) متأثرًا بإصابته الحرجة، جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار في مدينة عكا، مساء اليوم، الإثنين، ليصل عدد ضحايا جرائم العنف في المجتمع العربي منذ مطلع العام الجاري، إلى 68 قتيلا.

وذكرت الطواقم الطبية التابعة لـ"نجمة داوود الحمراء"، أنها قدمت العلاج الأولي لشاب تعرض للإصابة بأعيرة نارية.

من المكان الذي نُفذت فيه الجريمة

وأضافت أنها تعمل على نقل المصاب إلى مستشفى الجليل الغربي في نهريا، كما وصفت إصابته بـ"الحرجة".

وأعلنت الطواقم الطبية لاحقًا أنها عملت على إنعاش المصاب، وأن المحاولات باءت بالفشل، وأقرت وفاة المصاب متأثرًا بجراحه.

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ويشهد المجتمع العربي في البلاد أعمال عنف واسعة، وفي نهاية الأسبوع الماضي قُتل أربعة أشخاص في قرية بسمة طبعون ومدينة أم الفحم وقرية كفر ياسيف، في جرائم إطلاق نار.

في حين، قتل عنان لوابنة (44 عاما) من مدينة الناصرة، فجر اليوم الإثنين، في جريمة إطلاق النار، بالقرب من منزله.

قرب مركز الشرطة بعكا

وأصيب الليلة الماضية شاب (21 عاما) في مدينة شفاعمرو بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن، وجرى نقله إلى مستشفى "رامبام" في حيفا، وفتحت الشرطة تحقيقا.

كما أصيب رجل في الثلاثينات من عمره بجروح خطيرة، الليلة الماضية، جراء تعرضه لإطلاق نار في قرية كابول.