كفركنا تستضيف مسيرة الذكرى الـ17 لهبة القدس

القدس - بواسطة محمد عز العرب -
دعت لجنة المتابعة العليا، اليوم الإثنين، إلى المشاركة في المسيرة المركزية للذكرى الـ17 لهبة القدس والأقصى، وذلك في تمام الساعة الرابعة، عصر يوم الثلاثاء الأول من تشرين الأول/ أكتوبر المقبل، في بلدة كفركنا.
وجاءت الدعوة للمسيرة بعد اجتماع عقد في مدينة الناصرة، حضره أعضاء المتابعة ومندوبون عن أهالي الشهداء، بحسب ما جاء في بيان صدر عن المتابعة.
كما أقر الاجتماع، وف البيان، "سلسلة من النشاطات المتعلقة بالذكرى، وأيضا بالكفاح الميداني لمواجهة العنف الجريمة، بالإضافة إلى تظاهرة أخرى للتضامن مع الأسرى المضربين عن الطعام".
وتقرر في الاجتماع، أن تبدأ زيارات أضرحة الشهداء من قرية جت المثلث، وصولا إلى البطوف، على أن تكون المحطة الأخيرة في قرية كفركنا، بزيارة لنصب الشهيد محمد خمايسي، ومن ثم تنطلق المسيرة المركزية.
وأوضحت المتابعة أنه المجلس المحلي في كفركنا بالتعاون مع اللجنة الشعبية المحلية ستعلن عن تفاصيل المسيرة المركزية لاحقا.
وأوصت لجنة المتابعة، وبالتنسيق مع لجنة متابعة قضايا التعليم، بتخصيص ساعة دراسية في المدارس العربية للشرح عن هبة القدس والأقصى.
من جهة أخرى، أقر الاجتماع سلسلة من التظاهرات قبالة مراكز الشرطة، ومن بينها مقر منطقة الشمال للشرطة في مدينة الناصرة، يوم السبت القريب، ولاحقا سيتم نشر توقيت تلك التظاهرات.
وأقر الاجتماع أيضا التظاهر قبالة سجن مجدو، يوم الأربعاء المقبل، في الساعة الرابعة والنصف عصرا، تضامنا مع الأسرى المضربين عن الطعام.
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