شكرا لقرائتكم خبر عن هوك: إيران تواصل أنشطتها لزعزعة الاستقرار في المنطقة والان مع التفاصيل

قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، بريان هوك، إن طهران أنفقت العديد من الأموال على ميليشياتها في المنطقة.

وأضاف هوك، خلال مؤتمر صحفي اليوم الإثنين، أيلول 23، 2019، إن الهدف من العقوبات على طهران هو إجبارها على تغيير سلوكها.

وتابع: حملتنا على إيران ستصعب على أذرعها الحصول على تمويل مالي.

وأكد المبعوث الأمريكي أن طهران ضاعفت من أنشطتها الخبيثة في المنطقة بعد إبرام الاتفاق النووي.

ولفت هوك إلى أن النظام الإيراني لم يتوقف عن سعيه في نشر "الثورة" وزعزعة الاستقرار في الشرق الأوسط.

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وقال بريان هوك: نسعى لتقويض دور طهران التخريبي في المنطقة.

ولفت المسئول الأمريكي إلى أنه يجب على العالم الضغط على طهران حتى تلتزم بالقانون الدولي.

وأكد أن واشنطن تريد حوارا مع إيران يشمل الاتفاق النووي والصواريخ الباليستية والإرهاب.

وأضاف: العقوبات الأميركية حرمت إيران أكثر من 50 مليار دولار سنويا، و إيران أنفقت أموال الاتفاق النووي على دعم ميليشياتها في المنطقة، وعلى العالم أن يضغط على إيران حتى تلتزم بالقانون الدولي.