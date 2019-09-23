شكرا لقرائتكم خبر عن الهلال الأحمر الإماراتي يفتتح مدرسة الشعب في باب المندب بتعز والان مع التفاصيل

افتتحت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، الاثنين، مدرسة الشعب في مديرية باب المندب محافظة تعز، ضمن حملة العودة إلى المدرسة والتي تشمل افتتاح 16 مدرسة ليرتفع عدد المدارس المؤهلة بدعم من دولة الإمارات في الساحل الغربي اليمني إلى 36 مدرسة.

ووزع فريق الهيئة الحقيبة المدرسية المتكاملة وسط فرحة عارمة لدى الطلاب لعودتهم إلى مدرستهم التي كانت الحرب المفروضة من قبل المليشيات الحوثية قد أخرجتها عن الجاهزية تماماً.

وقال الجنيبي، في تصريح له، إن هيئة الهلال وبتوجيهات من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات تضع انتشال ودعم قطاع التعليم في قائمة إهتماماتها الرامية لتطبيع الحياة في كامل المديريات المحررة بالساحل الغربي وكافة المديريات والمحافظات المحررة.

كما عبر الجنيبي عن سعادته وقيادة الهلال لعودة الطلاب إلى مدرستهم بعد ترميمها وتأهيلها وتوفير المستلزمات الدراسية لهم، مؤكداً أن ضمان مستقبل الطلاب هو الهدف المنشود.

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وأضاف: نحن اليوم في ذوباب نفتتح مدرسة مكونة من 13 فصلا دراسيا مع مرافقها بعد ترميمها وإعادة تأهيلها.. فرحتنا كبيرة بإنجاز هذا المشروع وتكمن الفرحة الأكبر في عودة الطلاب إلى الصفوف الدراسية.

بدوره عبر محمد الشاعري، مدير عام المديرية، عن جزيل الشكر والتقدير لدولة الإمارات حكومة وشعباً، مؤكداً أن دعمها السخي لقطاع التعليم ومختلف القطاعات التي تمس حياة المواطنين بدرجة أساسية سد الفراغ الكبير وأعاد عجلة الحياة في المديريات المحررة بالساحل الغربي إلى الدوران.

وبين الشاعري، أن مدرسة الشعب في مدينة ذوباب مركز المديرية كانت قد خرجت تماماً عن الجاهزية، الأمر الذي سيحرم المئات من الطلاب والطالبات من مواصلة التعليم.

وأشار إلى أن عمليات ترميم وتأهيل وتأثيث المدارس تعكس المكانة التي يحظى بها قطاع التعليم في المديريات المحررة لدى دولة الإمارات.