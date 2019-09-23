شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. "سلطان البركاني" يلتقي رئيس مجلس النواب المصري والان مع التفاصيل

كشف مصدر مسؤول بالسفارة اليمنية بالقاهرة وفقأً لــ "ليمن العربي"، بأن رئيس مجلس النواب سلطان البركاني، سيصل غداً الثلاثاء إلى العاصمة المصرية.

وأضاف المصدر بأنه من المقرر أن يلتقى رئيس مجلس النواب المصري الدكتور على عبد العال.

وقال المصدر وفقاًَ "لليمن العربي"، إن الزيارة تأتي لمناقشة القضايا المشتركة بين البلدين وآخر تطورات الأوضاع التي تشهدها اليمن.

وكان رئيس مجلس النواب سلطان البركانى قد ناقش في وقت سابق مع أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الكارثة الإنسانية التى يتعرض لها اليمن، ومخاطر تمدد المشروع الإيرانى فى المنطقة، وما يقوم به الحوثيون من ممارسات إرهابية.

وقال في تصريحات له بأن العلاقات المصرية اليمنية مميزة وتاريخية، ويكفى أن التراب اليمنى مروى بالدماء المصرية الطاهرة.

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يذكر أن سلطان البركاني، قد طلب من الأمم المتحدة ضرورة ممارسة الضغط على الحوثيين لتنفيذ آلية واضحة ومزمنة لاتفاق الحديدة.

وشدد البركاني في وقت سابق على ضرورة أن تضطلع الأمم المتحدة ومجلس الأمن والدول الراعية للسلام بمسؤولياتها تجاه ما يحدث في اليمن، لافتا إلى ضرورة قيام المبعوث الأممي لليمن بتحريك العملية السياسية بصورة فاعلة وتحديد فترة زمنية لتنفيذ الاتفاق بشأن الحديدة وإنهاء معاناة اليمنيين جراء الممارسات التي تقوم بها المليشيا الإنقلابية.

ودعا رئيس مجلس النواب في تصريحات له، برلمانيو العالم إلى الوقوف صفً واحداً مع زملائهم اليمنيون الذين اجتمعوا في سيئون وتعمل ميليشيا الحوثي الانقلابية بصنعاء على إجبار القضاء على محاكماتهم بتهمة الخيانة العظمى.

وأضاف أن اليمن يخوض حرباً ضروساً ضد ميليشيا الحوثي الإنقلابية المدعومة من إيران التي تهدد وحدة الشعب وكيان الوطن ودول الجوار من البلدان العربية وتهدد كياننا القومي بكاملة وتحاول التمدد على طول الوطن العربي وعرضه.

وعبر البركاني عن إدانته للاعتداءات المتكررة التي استهدفت المملكة العربية السعودية خلال الأيام والشهر الماضية.

وأكد أن شر هذه الجماعة لن يتوقف عند حد ، وأنه كان من ضمن مخططاتها السطو على مجلس النواب وتزوير إرادة الشعب غير أن النواب وجهوا لهم صفعة قاسية ودحروا المؤامرة حينما اجتمعوا في مدينة سيئون في 13 أبريل الماضي وانتخبوا هيئة رئاسة للمجلس واستأنفوا الدورة التشريعية.