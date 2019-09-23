رياضة 2019-09-23 | 20:43 المصدر: 217 مشاهدة حددت الهيئة التأسيسية للاتحاد العراقي الركبي، الاثنين، موعد انطلاق دوري اكس تيب لسباعيات الركبي النسخة الاولى مطلع الشهر المقبل في بغداد بمشاركة اربع فرق.



وأضاف التميمي، ان "الاختيار وقع على كلية التربية البدنية و علوم وقال نائب رئيس الهيئة التأسيسية محمد ايمن التميمي في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، إن "لجنة المسابقات قررت إقامة دوري اكس تيب للركبي في السادس من شهر تشرين الاول المقبل بمشاركة فرق الحدود والإسكان والجماهير والبلدي" .وأضاف التميمي، ان "الاختيار وقع على كلية التربية البدنية و علوم الرياضة في جامعة بغداد لاحتضان منافسات الدوري بعد الاجتماع مع عميد كلية التربية البدنية و علوم الرياضة قاسم الخاقاني الذي يعد من أوائل الداعمة للعبة". وأشار إلى ان "مباريات الدوري ستقام في يوم واحد وفق النظام الدولي لسباعيات الركبي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جامعة بغداد تحتضن اول نسخة من دوري 'اكس تيب' للركبي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السومرية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.