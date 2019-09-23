تركيا تعلن مقتل اثنين من جنودها شمال العراق

اعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، مقتل اثنين من جنودها بانفجار عبوة شمال العراق. ونقلت وكالة "الأناضول"، عن وزارة الدفاع التركية قولها إن "حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" يقف خلف الحادث". وأضافت الوزارة التركية في بيان، نشر يوم الاثنين، أن "العبوة التي زرعها الإرهابيون مسبقا، انفجرت أثناء مرور قافلة إمدادات عسكرية تابعة للجيش التركي"، مشددة على أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.

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