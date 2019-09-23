الهجرة تعلن انطلاق منحة 1.5 مليون دينار الوجبة الثانية للعوائل العائدة من النزوح

وقالت الوزارة في بيان تلقت، الخليج 365، نسخة منه، إن "الوزارة اطلقت منحة المليون والنصف دينار الوجبة الثانية للعوائل العائدة من النزوح الطارئ التي تشمل 8 آلاف عائلة".

واضافت الوزارة، أنه "يمكن استلامها من اليوم عن طريق البطاقة الذكية" .

