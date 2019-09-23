اتحاد الكرة يؤجل المؤتمر الفني الخاص ببطولة كأس العراق

وكان من المقرر ان ينعقد المؤتمر، يوم غد الثلاثاء بمشاركة 32 نادياً.

وذكر الاتحاد في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "لجنة المسابقات في اتحاد كرة القدم، قررت تأجيل المؤتمر الفني الخاص ببطولة كاس العراق للدور ٣٢ الى اشعار اخر، والذي من المقرر ان يقام يوم غد الثلاثاء".



يذكر ان دور الـ32 سيضم ممثلي اندية الدوري الممتاز، فضلاً عن الأندية المتأهلة من منافسات الأدوار التمهيدية، وهي كل من الصادق والحر وبلد والمعقل والطوز والكفل وبني سعد والصوفية والنجمة وديالى وبابل والموصل.