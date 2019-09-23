الشرطة يرد الدين للكويت ويبلغ ثمن نهائي البطولة العربية

رياضة 2019-09-23 | 19:55 7,218 مشاهدة نجح نادي الشرطة في بلوغ دور الـ 16 من البطولة العربية للاندية الابطال "كأس محمد السادس"، بتغلبه على الكويت 2-0 في المباراة التي اقيمت على ملعب كربلاء الدولي ضمن اياب دور الـ32. فريق القيثارة الخضراء انتظر 79 دقيقة ليسجل هدفه عن طريق نجمه مابكو جونيور، ليعود اللاعب نفسه ويسجل الهدف الثاني في الدقيقة 95، ليقود القيثارة الخضراء الى ثمن نهائي البطولة. وكان الشرطة قد خسر ذهاباً بنتيجة 3-1 في الكويت، وتأهل بافضلية الهدف خارج الديار. المحرر: محمد خليل

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