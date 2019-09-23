انتهاء تصويت الإماراتيين في الخارج بانتخابات "الوطني الاتحادي"

انتهت عملية تصويت الإماراتيين بالخارج، مساء اليوم الإثنين، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019.



وأغلقت مراكز التصويت في النمسا أبوابها في ثاني أيام تصويت الناخبين الإماراتيين في الخارج، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي.

وفي تمام السادسة مساء بالتوقيت المحلي، أغلق مركز التصويت في السفارة الإماراتية بالعاصمة النمساوية فيينا أبوابه، مختتماً تصويت الإماراتيين في النمسا وسلوفاكيا وسلوفينيا بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي.



وفي ألمانيا، أدلى الإماراتيون المقيمون بأصواتهم على مدار اليومين الماضيين في مقر السفارة الإماراتية بالعاصمة برلين، ومقر القنصلية الإماراتية في ميونيخ "جنوب"، بالإضافة لمقر آخر للقنصلية في بون "وسط".





وفي مصر، أنهت سفارة الإمارات بالقاهرة، مساء الإثنين، عملية تصويت المواطنين الإماراتيين المقيمين في مصر من أعضاء الهيئات الانتخابية، في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي للقاهرة.





وأكدت مريم خليفة الكعبي، نائب رئيس بعثة دولة الإمارات في القاهرة ورئيس لجنة المركز الانتخابي بمقر سفارة الدولة في القاهرة، في تصريحات خاصة لـ"العين الإخبارية"، أن اليوم الثاني والأخير في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي شهد إقبالاً كثيفاً للمواطنين الإماراتيين للإدلاء بأصواتهم.



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وفي السودان، انتهت عملية تصويت الإماراتيين المقيمين هناك، وأشاد السفير الإماراتي بالسودان، حمد محمد الجنيبي، بانتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019، مؤكداً أنه جرى تجهيز مركز الاقتراع بأحدث السبل لتسهيل العملية الديمقراطية.



وقال لـ"العين الإخبارية": "نعيش هذه الأيام أبهى المناسبات وأفضلها في عرس انتخابي إماراتي وطني يحقق طموحات الشعب والقيادة".





وكان الدكتور خالد المزروعي، مستشار وزير الخارجية الإماراتي والتعاون الدولي الوكيل المساعد للشؤون القنصلية، الإثنين، اطلع على سير العملية الانتخابية الجارية في سفارات وقنصليات وبعثات الإمارات في يومها الثاني والأخير.



وأشاد خالد المزروعي بجهود الدبلوماسيين وموظفي السفارات والقنصليات والبعثات ودورهم الفاعل في إنجاح سير العملية الانتخابية خارج الإمارات، مؤكداً تحقيق جاهزية جميع مراكز التصويت المنتشرة خارج الدولة.



واستقبل 118 مركزاً انتخابياً حول العالم جمهور المنتخبين من الساعة 10 صباحاً حتى الساعة 6 مساء، حسب التوقيت المحلي للمدينة، التي يوجد فيها المركز الانتخابي.



ووفق الجدول الزمني للجنة الوطنية للانتخابات بالإمارات، انتهت عملية تصويت الإماراتيين في الخارج، التي استمرت يومي الأحد والإثنين 22 و23 سبتمبر/أيلول الجاري.



ومن المقرر أن تقام الانتخابات بالإمارات في الخامس من أكتوبر المقبل، ويتنافس فيها 495 مرشحا، ويتم في اليوم نفسه إعلان نتائج الفرز، بينما يتم اعتماد القائمة النهائية للفائزين يوم 13 أكتوبر.