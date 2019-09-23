مقتل 9 مدنيين في هجومين بشمال بوركينا فاسو

قتل 9 مدنيين، الإثنين، في هجومين شنّهما مسلّحون في منطقتين في شمال بوركينا فاسو الذي يشهد هجمات إرهابية متزايدة، بحسب ما أفاد مصدر أمني ومسؤول محلي.



وقال مصدر "قتل 6 أشخاص على أيدي مسلحين ليل السبت-الأحد في بيسيلي في مكان غير بعيد من بورزانجا"، المدينة الواقعة على بعد حوالي 50 كيلومتراً جنوب جيبو، مركز الهجمات الإرهابية في بوركينا فاسو.

وأسفر هجوم ثان عن مقتل ثلاثة مدنيين آخرين.

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وأعلن مسؤول محلّي مقتل 3 أشخاص برصاص مسلّحين في قرية بول كيبا، مشيراً إلى أنّ هذه الحصيلة أولية نظراً إلى أنّ هناك "عائلات ليس لديها أخبار عن بعض أفرادها".

وأوضح المسؤول أنّ المهاجمين "نهبوا العديد من الممتلكات بما في ذلك دراجات نارية".

وليل الخميس-الجمعة قتل 5 جنود على الأقلّ في شمال غرب بوركينا فاسو قرب الحدود مع مالي.

وليل الخميس-الجمعة أيضا، دمّر جسر بوكوما الواقع على الطريق الذي يربط بين مدينتي دجيبو ودوري الكبيرتين الواقعتين في شمال بوركينا فاسو، بحسب ما ذكر سكان لفرانس برس.

وتشهد هذه المنطقة باستمرار هجمات يشنها الإرهابيون أدت إلى فرار آلاف من سكانها.