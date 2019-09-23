سوريا تحذر من "التدخل الخارجي" في لجنتها الدستورية الجديدة

نادت سوريا، الإثنين، بوجوب عدم التدخل الخارجي في عمل أي لجنة قد تتشكل لصياغة دستور جديد للبلاد، مشيرة إلى أن دمشق لا تزال مصرة على ضرورة أن تحترم تلك الخطوة سيادتها.

وأكد وزير الخارجية السوري وليد المعلم، عقب لقاء مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون، أنهما بحثا الحاجة لوضع آلية واضحة للجنة الدستورية بعيدا عن أي "تدخل خارجي".

وشددت سوريا على موقفها الذي تتبناه منذ فترة طويلة، بينما أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس في نيويورك التوصل إلى اتفاق بشأن تشكيل اللجنة، وأضاف أن الهيئة ستجتمع في الأسابيع المقبلة.

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وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى سوريا جير بيدرسون وصل إلى دمشق، أمس الأحد؛ لبحث تشكيل لجنة دستورية لإعادة إطلاق العملية السياسية في هذا البلد الذي يعيش حرباً منذ عام 2011.

وينص القرار 2254 لمجلس الأمن الدولي الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار وانتقال سياسي في سوريا، على تشكيل هذه اللجنة.

ويفترض أن تضم 150 عضواً، يختار النظام 50 منهم والمعارضة تختار 50 آخرين، بينما يختار المبعوث الخاص للأمم المتحدة الخمسين الباقين.

ولم يتم الاتفاق بعد على الأسماء في اللائحة الثالثة التي تثير خلافات بين دمشق والأمم المتحدة.