ترامب: إيران تشكل تهديدا حقيقيا للشرق الأوسط

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، إن إيران هي الدولة الأولى الراعية للإرهاب في العالم، وتشكل تهديدًا حقيقيًا للشرق الأوسط.

وأكد ترامب للصحفيين، خلال لقاء رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن رئيس وزراء بريطانيا يسعى لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أنه سيعقد لقاءات منفصلة مع نظيريه الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني، خلال الـ48 ساعة المقبلة.

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يأتي ذلك بالتزامن مع سعيه لعقد لقاء بين الرجلين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وقال ماكرون في تصريح صحفي "لقد عقدت لقاء غير رسمي مع ترامب هذا الصباح، وسألتقي روحاني هذا المساء، ومجدداً ترامب غداً الثلاثاء".

ويقوم ماكرون بمساعٍ لجمع ترامب وروحاني في نيويورك، في إطار العمل على تخفيف حدة التوتر بين البلدين وفي منطقة الخليج بشكل خاص.