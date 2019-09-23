الان تتابع عاجل.. مبعوث أمريكا لإيران: طهران أنفقت أموال الاتفاق النووي على دعم ميليشياتها في المنطقة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عاجل.. مبعوث أمريكا لإيران: طهران أنفقت أموال الاتفاق النووي على دعم ميليشياتها في المنطقة | صحيفة الخليج 365 الالكترونية ← ← عاجل.. مبعوث أمريكا لإيران: طهران أنفقت أموال الاتفاق النووي على دعم ميليشياتها في المنطقة

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