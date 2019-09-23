الان تتابع مصر.. حريق هائل في إحدى محطات السكة الحديد والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل التهمت النيران أحد “جرارات” بمحطة سكك حديد محافظة المنيا في مصر، أثناء وقوفه بورشة إصلاح القطارات، دون إصابات.
وتمكنت قوات الحماية المدنية المصرية من إخماد النيران، وانتقل فريق من النيابة العامة لحصر الخسائر.
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