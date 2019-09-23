شكرا لقرائتكم خبر عن الخزانة الأمريكية: 10 ملايين دولار مقابل معلومات عن حزب الله والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - راوية حشمي (بيروت) طالب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلغنسلي، الجهات السياسية اللبنانية، بالابتعاد عن حزب الله عبر إيجاد البدائل والمساهمة في تغيير الذهنية، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد الذي يُشكِّل حزب الله جزءاً منه. وأضاف بيلغنسلي في تصريح صحفي اليوم (الاثنين) من بيروت، بعد جولته على المسؤولين اللبنانيين: «عقوباتنا وضغطنا لمنع تدفق الأموال إلى حزب الله ستمنعه من تنفيذ أي هجوم، وسندفع لقاء أي معلومة عن حزب الله إذا تأكدنا من صحتها مبلغ 10 ملايين دولار». وأكد مساعد وزير الخزانة أن اجتماعاته في لبنان كانت إيجابية، معبراً عن ثقته بأن المصارف ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية عملائها، مطالباً بإغلاق مصرف «جمال ترست بنك» لتعامله مع أشخاص تابعين لحزب الله، لافتاً إلى أن حسن نصر الله يعاني من نفاد الأموال بعد استهداف مصادرها في كل البلدان. وعن لائحة العقوبات المرتقبة قال: «لا أحمل لائحة جديدة للعقوبات على المصارف اللبنانية، بل جئت لأتداول مع المسؤولين قضية تصفية «جمال ترست بنك»، وسنعاقب كل من يساعد أو يدعم حزب الله».

طالب مساعد وزير الخزانة الأمريكي لشؤون مكافحة تمويل الإرهاب مارشال بيلغنسلي، الجهات السياسية اللبنانية، بالابتعاد عن حزب الله عبر إيجاد البدائل والمساهمة في تغيير الذهنية، وتوفير فرص العمل ومحاربة الفساد الذي يُشكِّل حزب الله جزءاً منه. وأضاف بيلغنسلي في تصريح صحفي اليوم (الاثنين) من بيروت، بعد جولته على المسؤولين اللبنانيين: «عقوباتنا وضغطنا لمنع تدفق الأموال إلى حزب الله ستمنعه من تنفيذ أي هجوم، وسندفع لقاء أي معلومة عن حزب الله إذا تأكدنا من صحتها مبلغ 10 ملايين دولار». وأكد مساعد وزير الخزانة أن اجتماعاته في لبنان كانت إيجابية، معبراً عن ثقته بأن المصارف ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية عملائها، مطالباً بإغلاق مصرف «جمال ترست بنك» لتعامله مع أشخاص تابعين لحزب الله، لافتاً إلى أن حسن نصر الله يعاني من نفاد الأموال بعد استهداف مصادرها في كل البلدان. وعن لائحة العقوبات المرتقبة قال: «لا أحمل لائحة جديدة للعقوبات على المصارف اللبنانية، بل جئت لأتداول مع المسؤولين قضية تصفية «جمال ترست بنك»، وسنعاقب كل من يساعد أو يدعم حزب الله».

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة عكاظ وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.