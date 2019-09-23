​سامي البراكس: الحريري طلب مهلة 48 ساعة من أجل حل مشكلة أصحاب المحطات

لفت رئيس نقابة أصحاب محطات ​الوقود​ في ​لبنان​ ​​سامي البراكس​في حديث تلفزيوني إلى "إننا كنا قد اوضحنا لرئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ خلال الاجتماع الذي عقدناه معه ظهر اليوم انه لدينا خللا في الدفع في ​الدولار​ وهو كان متفهما لذلك وطلب منا 48 ساعة من أجل حل الموضوع وانا اتصلت بجميع المناطق وطلبت منهم فك الاضراب لانه لا يمكن رد أي طلب للحريري".

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