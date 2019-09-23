الجيش السوداني نفى اعتداء قوات من دولة جنوب السودان على كردفان‎

نفى الجيش السوداني "صحة أنباء عن اعتداء قوات متمردة من دولة جنوب السودان على مناطق في ولاية جنوب كردفان الحدودية"، مشيراً إلى أنه "تناولت بعض الصحف ووسائط التواصل الاجتماعي أنباء عن اعتداءات لقوات متمردة تتبع لدولة جنوب السودان قامت باحتلال مناطق واسعة من أبو نوارة، التابعة لريفي إدارية أبو جبيهة بجنوب كردفان، واعتدت على مواطني المنطقة من المزارعين والرعاة وسلبت أموالهم".
ولفت إلى أن "هذه الأنباء عارية عن الصحة وغير متوازنة"، داعيًا المواطنيين إلى "عدم الالتفات إلى مثل هذه الشائعات"، مشدداً على "قدرة على ردع كل من يعمل على زعزعة استقرار الوطن".
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