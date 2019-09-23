تدشين شارع الملك سلمان بن عبدالعزيز في أبوظبي

جدة - عمرو شويل أبوظبي - الخليج 365

أطلقت الإمارات اسم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على أحد الشوارع الرئيسة في أبوظبي، تزامنا مع احتفالات المملكة العربية السعودية بيومها الوطني الـ89.

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ووجه ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان بإطلاق اسم الملك سلمان على الشارع تكريما وتقديرا لإنجازات خادم الحرمين، حيث دشن نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان أمس الشارع بحضور سفير المملكة في الإمارات تركي الدخيل وعدد من المسؤولين.

ويعد الشارع الأكثر حيوية في أبوظبي، لامتداده على طول 4.6 كلم، كما يتميز بجمالية التصميم والزراعات التجميلية على جانبيه وإطلالته على مياه كاسر الأمواج، ويشهد كثافة في أعداد الزوار والسياح من داخل وخارج الدولة باعتباره أحد أجمل الشوارع الرئيسة في أبوظبي.