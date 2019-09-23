الان تتابع عاجل .. جونسون يدعو لاتفاق نووي بديل مع إيران و ترامب يوافقه الرأي والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات
طالب رئيس الوزراء البريطاني،جونسون،اليوم، بإجراء مفاوضات لإبرام اتفاق جديد مع إيران بديل عن اتفاق 2015
ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: اتفق مع جونسون على أننا بحاجة لاتفاق نووي جديد مع إيران.
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