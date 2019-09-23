عاجل .. جونسون يدعو لاتفاق نووي بديل مع إيران و ترامب يوافقه الرأي

جدة - عمرو شويل الخليج 365-متابعات

طالب رئيس الوزراء البريطاني،جونسون،اليوم، بإجراء مفاوضات لإبرام اتفاق جديد مع إيران بديل عن اتفاق 2015

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: اتفق مع جونسون على أننا بحاجة لاتفاق نووي جديد مع إيران.