ترمب : لست قلقا من إجراءات عزلي في الكونجرس

الإثنين 23 سبتمبر 2019

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

كتب الخليج 365

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الإثنين، أيلول 23، 2019، إنّه "غير قلق على الإطلاق" من احتمال بدء الديمقراطيين في الكونجرس إجراءات لعزله.



وتعليقا على سؤال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول كيفية تعاطيه مع هذا التهديد، قال ترامب: "ليس بشكل جدّي".

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وأضاف الرئيس الأمريكي أن "الشخص الذي لديه مشكلة هو جو"، في إشارة الى منافسه في السباق إلى البيت الأبيض السناتور الديمقراطي جو بايدن، الذي يتّهمه ترامب بأنّه سعى لحماية ابنه عندما كان الأخير يعمل في أوكرانيا.

وتابع ترامب أيضا أن "ما فعله جو بايدن معيب، وما فعله ابنه معيب".

وبشأن إيران واحتمال لقاء الرئيس حسن روحاني، رد ترامب قائلا: "سنرى ما سيحدث".

واعتباراً من الإثنين باتت كلّ الأنظار متجهة إلى الرئيسين الأمريكي والإيراني اللذين سيشاركان في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وأكد الرئيس الإيراني اليوم أن الاتفاق النووي السابق سيء جد وأنه لا بد من اتفاق جديد.