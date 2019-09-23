ترامب: إيران هي دولة الإرهاب الأولى في العالم وهناك حاجة لاتفاق نووي جديد

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
ترامب
كتب
الخليج 365 ـ متابعات
قال الرئيس الأمريكي، دونلد ترمب، إن إيران هي دولة الإرهاب الأولى في العالم.
وأكد ترمب، في كلمة له اليوم الإثنين، أيلول 23، 2019، خلال جلسة في الأمم المتحدة حول الحريات الدينية، أن إيران تشكل تهديدًا حقيقيًا للشرق الأوسط.
وذكر ترمب أن رئيس وزراء بريطانيا يسعى لإبرام اتفاق نووي جديد مع إيران.
وأضاف الرئيس الأمريكي، تعليقا على ما قاله رئيس وزراء بريطانيا: اتفق مع جونسون على أننا بحاجة لاتفاق نووي جديد مع إيران.
وكان رئيس وزراء بريطانيا، جونسون، قال، إنه مهما كانت الاعتراضات على الاتفاق النووي القديم مع إيران، حان الوقت للمضي قدما مع إيران وإبرام اتفاق نووي جديد.
ويوم أمس الأول أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية عن فرض عقوبات جديدة على إيران.
وطالت العقوبات الأمريكية، بحسب بيان الوزارة، البنك الوطني الإيراني.
وتوتر الوضع مع إيران بعد الهجوم على معملين لشركة أرامكو السعودية في بقيق وخريص السبت قبل الماضي.
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