"القضاء الأعلى المصري" ينتدب المستشار "باسم زيدان" للعمل بمعهد البحوث الجنائية والتدريب

الإثنين 23 سبتمبر 2019 المستشار باسم زيدان كتب الخليج 365 اعتمد مجلس القضاء الأعلى المصري حركة التنقلات القضائية للعام القضائي 2019/2020، وشملت الحركة ندب بعض القضاة الرؤساء بمحاكم الاستئناف، للعمل بمعهد البحوث الجنائية، والتدريب للنيابة العامة لمدة سنة اعتبارا من 1 أكتوبر المقبل وذلك لحاجة العمل.

Advertisements وشملت حركة الندب تعيين المستشار المصري باسم زيدان عضوا بمعهد البحوث الجنائية والتدريب. يذكر أن المستشار المصري باسم زيدان أحد القضاة المصريية المتميزين بمحكمة الاستئناف . جدير بالذكر أن المعهد يقدم خدمة تدريبية متميزة لتدريب السادة أعضاء النيابة العامة حديثي التعيين، ويتم ذلك عن طريق عقد دورات نظرية فى عمل النيابة العامة .

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