الجوازات السعودية: الوافد يستطيع العودة دون أجراءات استقدام جديدة 

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الإثنين 23 سبتمبر 2019
صورة أرشيفية
كتب
الخليج 365
كشفت المديرية العامة للجوازات، أن الوافد يستطيع العودة إلى المملكة دون إجراءات استقدام جديدة.
وأكدت الجوازات، أنه في حال خرج الوافد نظاميًا ولا توجد ملاحظات بشأنه يمكنه العودة بعد إتمام إجراءات الدخول.
جاء ذلك ردًا على سؤال من وافد، قال فهي: «أريد عمل خروج نهائي هل يمكن العودة إلى البحرين لإجراء استقدام جديد».
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