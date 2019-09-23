تركي الدخيل: العلاقة السعودية الاماراتية تعكس وحدة الاهداف بين البلدين

الإثنين 23 سبتمبر 2019

السعودية والإمارات

كتب الخليج 365

قال تركي الدخيل سفير المملكة السعودية لدى دولة الامارات إن العلاقة السعودية الإماراتية تجسيد حقيقي للهرم الراسخ الذي يعكس وحدة الرؤى واتساق الأهداف لقيادتي البلدين الحكيمتين وشعبيهما اللذين تجمهما أواصر المحبة والقيم والأخوة والمصير الواحد مؤكدا عظمة قيادتي البلدين الذين يضعان المواطن السعودي والإماراتي ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الشاملة.



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وذكر الدخيل في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات "وام" على هامش احتفالات قصر الوطن باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية أن شعبي المملكة العربية السعودية والإمارات يحتفلون باليوم الوطني السعودي الـ89 باعتباره يوما وطنيا واحدا للبلدين الشقيقين مشيرا إلى أن احتفالات السعودية والإمارات معا بهذه المناسبة الغالية يحمل مدلولات كبيرة تعكس عمق وقوة العلاقة الأخوية الضاربة في أعماق التاريخ بين البلدين الشقيقين.

وأوضح أن تكريم وتقدير قيادة الإمارات الرشيدة لإنجازات الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بإطلاق اسم خادم الحرمين الشريفين على أحد الشوارع الرئيسة في العاصمة أبوظبي ليس بغريب على أبناء زايد الذين كرموا أهلهم وأخونهم في المملكة وهو أيضا امتداد لشارع الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود الذي تم تدشينه قبل بضعة أشهر في أبوظبي والذي يبرهن على قوة الأسس المشتركة والعلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين وشعبيهما.