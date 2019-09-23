قوى الأمن: تدابير سير في خلده غدا لتمديد كابلات كهربائية

أعلنت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ - شعبة العلاقات العامة في بلاغ انه "ستقوم إحدى الشركات المتعهدة بتمديد كابلات كهربائية أمام "أفران ​لبنان​" باتجاه جسر خلده على المسلك الغربي من الطريق، وذلك اعتبارا من الساعة 10،00 صباحا من تاريخ 24/9/2019 ولغاية الساعة 17،00 من التاريخ ذاته، وسيتم تحويل السير من خلف سنتر سالم باتجاه خلدة". وطلبت "التقيد بتوجيهات رجال ​قوى الأمن الداخلي​ وارشاداتهم، تسهيلا ل​حركة المرور​ ومنعا للازدحام".

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