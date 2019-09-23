النشرة: الحريري تبلغت من الحسن انه بات بامكان سلطات اليونان الافراج عن صالح

افاد مراسل "​الخليج 365​" في صيدا انه في اطار متابعتها لقضية احتجاز الصحافي اللبناني ​محمد صالح​ في ​اليونان​، تبلغت النائب ​بهية الحريري​ من وزيرة الداخلية والبلديات ​ريا الحسن​ انها تلقت خبراً من ​السلطات الألمانية​ انه اصبح بالإمكان اخلاء سبيل الصحافي صالح وان قرارا بهذا الخصوص يفترض ان يصدر عن السلطات اليونانية فور تبلغها رسميا مذكرة من ​الإنتربول​ والجانب الألماني يؤكد بأن الصحافي صالح ليس هو الشخص المطلوب في القضية الذي أوقف على أساسها كمشتبه به كونه يحمل الإسم نفسه.

وفي سياق متصل من المقرر ان يتوجه في وقت لاحق الى اليونان المحامي ​حسن شمس الدين​ صديق الصحافي المحتجز صالح والمكلف من قبل النائب بهية الحريري متابعة هذا الملف لحضور جلسة النظر في قضية صالح والتي حددت بتاريخ 2/10/2019 حيث كان المحامي شمس الدين تواصل مع المحامية اليونانية المكلفة بالدفاع عن صالح واكدت عليه ضرورة حضوره إلى جانبها في الجلسة القادمة بعد أن تداول معها في المستندات الإضافية والداعمة التي سيحضرها معه.