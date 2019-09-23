النشرة: توقيف سوري في مرجعيون في مخيم النازحين بجرم محاولة اغتصاب

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​ بأنه "أوقفت دورية من ​شعبة المعلومات​ مكتب ​مرجعيون​ - حاصبيا في مخيم النازحين في منطقة مرج الخوخ - قضاء مرجعيون، السوري محمد.ع.أ بجرم دخول إحدى الخيم لمحاولة اغتصاب".

وأشار الى أنه "قد تم تسليمه الى مخفر ​قوى الأمن​ في مرجعيون للتحقيق واجراء المقتضى القانوني".

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