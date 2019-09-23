أكد عضو كتلة "المستقبل" النائب ​سامي فتفت​ أنه "حصل ​إطلاق نار​ في ​القرنة السوداء​ وأقول كما ان اهل بشري لديهم حدية كذلك أهل ​الضنية​".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح فتفت أنه "لا يمكن أن نقاتل بعضنا، ونطلب من كل مسؤول ان يضبط شارعه بأسرع وقت لأن هذه الامور تتفاقم بسرعة".

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كانت هذه تفاصيل خبر فتفت تعليقا على ما حصل بالقرة السوداء: نطلب من كل مسؤول ان يضبط شارعه بأسرع وقت لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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