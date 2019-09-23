حيوان مفترس هاجم شقيقين سوريين داخل خيمتهما في وطى الخيام

هاجم حيوان مفترس سوريين هما خ.ت.(17 عاما) وشقيقه ع.(13 عاما)، داخل خيمتهما في وطى الخيام، حيث تعرضا لعدة عضات في جسدهما، ما استدعى نقلهما الى احدى ​مستشفيات​ ​النبطية​ للمعالجة. وقد تمكن احدهم من قتل الحيوان المسعور.

ويذكر انه قد سجل في الآونة الاخيرة سلسلة اعتداءات من حيوان ​الجريدة​ على الاهالي في مختلف المناطق الجنوبية.