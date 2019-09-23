أكدت مصادر قناة "LBC" أن " مساعد وزير الخزانة الاميركي ​مارشال بيلنغسلي​ لم يقدم انطباعا أن مروحة العقوبات على ​المصارف​ ستتوسع او ستتطال مؤسسات، بل أفراردا يدعمون ​حزب الله​"، مشيرةً الى أن "رئيس ​الحكومة​ ​سعد الحريري​ كان مستمعا اكثر وتحدث عن الاوضاع المالية والاقتصادية والتحديات التي يواجهها ​لبنان​".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر مصادر LBC: بيلنغسلي لم يقدم إنطباعا أن العقوبات ستطال مؤسسات بل أفرادا يدعمون حزب الله لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.