علق النائب ​جميل السيد​ في حديث تلفزيوني على عدم حضور وزير الاتصالات ​محمد شقير​ إلى اجتماع ​لجنة الاتصالات​، بالقول "صاحب الحق لا يهرب من المواجهة والمرتكب وحده يتملص وهذه هي حال شقير من وقت صفقة مبنى "تاتش" وهو خائف من المواجهة"، مشيراً إلى "إنني طلبت اطلاع رئيس ​مجلس النواب​ ​نبيه بري​ على سلوك شقير وصولا إلى طرح الثقة به إذا رفض الانصياع للجنة".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر السيد عن شقير: صاحب الحق لا يهرب من المواجهة والمرتكب وحده يتملص لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.