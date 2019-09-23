الصراف: لاعطاء السلطة فيما خص المشاعات للحكومة

رأى وزير الدفاع السابق يعقوب الصراف في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان الخلاف الموجود في موضوع القرنة السوداء" ليس على نطاق جغرافي ولكن على حق الاستثمار والتصرف بالمناطق غير الممسوحة و المشاعات".
واضاف : ان" الاقتراح الاسلم قد يكون في اعطاء السلطة فيما خص المشاعات للحكومة المركزية عبر المحافظين، بعد تصديق القرارات من قبل وزارة الداخلية، مثل القرى دون بلديات مع وضع ضوابط الاستثمار والتصرف بيد مجلس الوزراء وذلك ايا كان النطاق البلدي او المنطقة العقارية ."
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