الصراف: لاعطاء السلطة فيما خص المشاعات للحكومة

رأى وزير الدفاع السابق ​يعقوب الصراف​ في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي ان الخلاف الموجود في موضوع ​القرنة السوداء​" ليس على نطاق جغرافي ولكن على حق الاستثمار والتصرف بالمناطق غير الممسوحة و ​المشاعات​".

واضاف : ان" الاقتراح الاسلم قد يكون في اعطاء السلطة فيما خص المشاعات للحكومة المركزية عبر المحافظين، بعد تصديق القرارات من قبل ​وزارة الداخلية​، مثل القرى دون بلديات مع وضع ضوابط الاستثمار والتصرف بيد ​مجلس الوزراء​ وذلك ايا كان النطاق البلدي او المنطقة العقارية ."