أيوب: هناك ملف اختلاس 2 مليون دولار مرتبط بأحد الدكاترة في الجامعة اللبنانية نتابعه

أكد رئيس الجامعة ال​لبنان​ية ​فؤاد أيوب​ أنه "في إطار ​مكافحة الفساد​ هناك ملف ​اختلاس​ 2 مليون ​دولار​ مرتبط بأحد الدكاترة في ​الجامعة اللبنانية​"، مشيراً الى أن "المرتبط بالملف هو أحد الحاضرين في الاجتماع الاخير الذي عقد يوم الخميس وملفه مفتوح من أيام رئيس الجامعة السابق ​عدنان السيد حسين​، وانا متفاجىء كيف لم تأخذ الإجراءات بحقه".

وفي حديث تلفزيوني له، اوضح أيوب أن "أي جامعة كالجامعة اللبنانية يجب أن يكون لديها ​مستشفى​، واكتشفت أن 8 كليات من الجامعة اللبنانية يمكن أن تستفيد من المستشفى"، لافتاً الى أنه "مشهود لطلابنا أن مستواهم عال جدا".

وفيما يتعلق بموضوع اقامة سكن جاكعة في مجمع زحلة الجامعي، لفت أيوب الى "اننا قمنا بدراسة شفافة قدمناها لوكالة التنمية الفرنسية، وسيكون في زحلة سكن جامعي كخطة السكن الموجود في كل المجمعات الاساسية".

وأشار الى انه "في السكن الجامعي في جامعة الحدث لدينا 2000 سرير ونحن نحتاج الى 4000".

وشدد أيوب على "أننا نلعب دورا أساسيا في ​التعليم العالي​ في لبنان والأزمة التي حصلت، لعبت الجامعة اللبنانية دورا أساسيا في تخطيها عبر لجنة مصغرة لانهاء الملف، واليوم نحن بلجنة الطوارىء مؤلفة معظمها من الجامعة اللبنانية".