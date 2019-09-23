الحكومة السودانية: لا عطل بمصفاة الخرطوم وأزمة الوقود في التخزين والتوزيع

نفت الحكومة السودانية "وجود أي عطل في مصفاة الخرطوم، وذلك على خلفية تفاقم أزمة الوقود بالبلاد"، مرجعة الأزمة إلى "إشكالات تتعلق بالتخزين والتوزيع"، مؤكدةً أن "المصفاة تعمل بطاقتها القصوى".
وأشارت إلى أن "إنتاج المصفاة من البنزين يقدر، يوميا، بحوالي 3 آلاف و30 طنًا، و4 آلاف و800 طن جازولين، و700 طن من الغاز الثقيل، بجانب ألف طن فحم بترولي، و250 طنًا من وقود الطائرات، لافتة إلى أن زيادة الإنتاج مرتبط بزيادة كميات الخام"، لافتةً إلى أن "المصفاة تغطي 90 بالمئة من احتياجات البلاد من البنزين و60 بالمئة من الجازولين والنسب المتبقية يتم تغطيتها بالاستيراد".
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