ميركل: الدول الصناعية سبب الاحتباس الحراري والدول النامية ضحيته

لفتت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إلى ان "البلدان الصناعية هي السبب الرئيسي في ظاهرة الاحتباس الحراري والدول النامية ضحية هذا الاحتباس"، مطالبةً الدول الصناعية، بـ"تطوير تكنولوجيات مبتكرة وتخصيص أموال لإيجاد طرق لوقف ارتفاع حرارة الأرض".
وخلال انطلاق أعمال قمة تغير المناخ على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، أكدت ميركل أن "ألمانيا تتحمل مسؤولية دولية ووطنية في هذا الإطار"، مشيرةً إلى أن "ألمانيا ستزيد مساهمتها دوليا في حماية المناخ من 2 مليار إلى 4 مليار يورو، بينها 1.5 مليار يورو ستمنحها لصندوق المناخ الأخضر".
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