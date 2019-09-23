ميركل: الدول الصناعية سبب الاحتباس الحراري والدول النامية ضحيته

لفتت المستشارة الألمانية ​أنجيلا ميركل​ إلى ان "البلدان الصناعية هي السبب الرئيسي في ظاهرة ​الاحتباس الحراري​ والدول النامية ضحية هذا الاحتباس"، مطالبةً الدول الصناعية، بـ"تطوير تكنولوجيات مبتكرة وتخصيص أموال لإيجاد طرق لوقف ارتفاع حرارة الأرض".

وخلال انطلاق أعمال قمة تغير المناخ على هامش اجتماعات ​الجمعية العامة للأمم المتحدة​، أكدت ميركل أن "​ألمانيا​ تتحمل مسؤولية دولية ووطنية في هذا الإطار"، مشيرةً إلى أن "ألمانيا ستزيد مساهمتها دوليا في حماية المناخ من 2 مليار إلى 4 مليار يورو، بينها 1.5 مليار يورو ستمنحها لصندوق المناخ الأخضر".