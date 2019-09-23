الخارجية الروسية: بوغدانوف وحداد بحثا ملف سوريا وقضايا الشرق الأوسط

أفادت ​وزارة الخارجية الروسية​ بأن "المبعوث الخاص للرئيس الروسي إلى ​الشرق الأوسط​ و​إفريقيا​، ​ميخائيل بوغدانوف​ مع ​السفير السوري​ لدى ​موسكو​، ​رياض حداد​ الوضع في ​سوريا​"، مشيرةً إلى أن "بوغدانوف وحداد ناقشا قضايا شرق أوسطية ملحة، مع التركيز على الأوضاع في سوريا وما حولها، كما تم تناول عدد من الجوانب العملية من مواصلة تعزيز العلاقات الروسية السورية في المجالين الاقتصادي التجاري والثقافي الإنساني".

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