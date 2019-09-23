مقتل عنصرين من الجيش التركي شمال العراق

قتل جنديان من الجيش التركي في انفجار عبوة ناسفة على طريق في شمال العراق.
ونقلت وكالة "الأناضول"، عن وزارة الدفاع التركية قولها إن حزب العمال الكردستاني "بي كا كا" يقف خلف الحادث.
وأضافت الوزارة التركية في بيان، أن "العبوة التي زرعها الإرهابيون مسبقا، انفجرت أثناء مرور قافلة إمدادات عسكرية تابعة للجيش التركي".
وشددت الوزارة على أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في شمال العراق.
يذكر أن تركيا تشن غارات مستمرة منذ سنوات على أراضي شمال العراق، تستهدف مواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره أنقرة إرهابيا، وتؤكد أنه يستخدم أراضي شمال العراق لتنفيذ هجماته ضد الجيش التركي.
وفي 27 أيار الماضي، أطلقت القوات التركية عملية "المخلب" العسكرية بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف القضاء بشكل كامل على "خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، وسط معارضة شديدة من قبل السلطات العراقية.
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