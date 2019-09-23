مقتل عنصرين من الجيش التركي شمال العراق

قتل جنديان من ​الجيش التركي​ في ​انفجار​ ​عبوة ناسفة​ على طريق في شمال ​العراق​.

ونقلت وكالة "الأناضول"، عن ​وزارة الدفاع التركية​ قولها إن ​حزب العمال الكردستاني​ "بي كا كا" يقف خلف الحادث.

وأضافت الوزارة التركية في بيان، أن "العبوة التي زرعها ​الإرهاب​يون مسبقا، انفجرت أثناء مرور قافلة إمدادات عسكرية تابعة للجيش التركي".

Advertisements

وشددت الوزارة على أنها ستواصل عملياتها العسكرية ضد مسلحي حزب العمال الكردستاني في ​شمال العراق​.

يذكر أن ​تركيا​ تشن غارات مستمرة منذ سنوات على أراضي شمال العراق، تستهدف مواقع تنظيم حزب العمال الكردستاني، الذي تعتبره ​أنقرة​ إرهابيا، وتؤكد أنه يستخدم أراضي شمال العراق لتنفيذ هجماته ضد الجيش التركي.

وفي 27 أيار الماضي، أطلقت ​القوات التركية​ عملية "المخلب" العسكرية بمنطقة هاكورك شمالي العراق، بهدف ​القضاء​ بشكل كامل على "خطر الإرهاب الذي يهدد البلاد"، وسط معارضة شديدة من قبل السلطات العراقية.