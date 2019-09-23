ترامب: اتفق مع جونسون على أننا بحاجة لاتفاق نووي جديد مع إيران

لفت الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ إلى "إنني اتفق مع رئيس الوزراء البريطاني ​بوريس جونسون​ على أننا بحاجة لاتفاق نووي جديد مع ​إيران​ لأن الاتفاق كان سيئا جدا"، مؤكداً أن "إيران هي دولة الإرهاب الأولى في العالم".

وكان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون قد اعتبر أنه "حان الوقت للمضي قدما مع إيران وإبرام اتفاق نووي جديد معها".