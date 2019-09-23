مدير الاستخبارات الخارجية الروسي: بعض التحسن طرأ على العلاقه مع أوكرانيا

أكد مدير جهاز الاستخبارات ​الخارجية الروسية​ ​سيرغي ناريشكين​ أن "هناك بعض التحسن قد طرأ على العلاقات بين ​موسكو​ وكييف"، مشيرا إلى أنه "يرى أنه لا يزال هناك الكثير الذي يمكن أن تقدمه ​أوكرانيا​".

وأوضح ناريشكين خلال اجتماع مع رؤساء أجهزة ​الأمن​ والاستخبارات في بلدان رابطة الدول المستقلة (الكومنولث) أنه "ربما هناك بعض العلامات الأولية للتحسن في العلاقات بين البلدين، وأنه مع ذلك هناك الكثير الذي يعتمد على استعداد وقابلية ​القيادة​ الأوكرانية للتصرف بحزم والتغلب على مقاومة ما يسمى "حزب الحرب".

وأشار إلى أن "موسكو تتفهم أن هناك بعض الصعوبة في ذلك بالنسبة ل​حكومة​ كييف ​الجديدة​".

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