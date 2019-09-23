عباس موسوي: نطرح مبادراتنا العملية في إطار الاتفاق النووي

أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية ال​ايران​ية ​عباس موسوي​ ان "​طهران​ تطرح مبادراتها وافكارها العملية في إطار ​الاتفاق النووي​، لو تقبلها الطرف المقابل وكان صادقا"، مشيراً إلى أن "ايران لديها دوما مبادراتها الدبلوماسية والسياسية في كل الظروف، وإن النقاط التي طرحها وزير الخارجية الايراني ​محمد جواد ظريف​ في مقابلاته الاخيرة، كان قد طرحها سابقا نوعا ما، وهي من اجل اختراق الطريق المسدود ومن اجل ان نثبت ان ​الجمهورية​ الاسلامية الايرانية لديها افكار ومبادرات دوما، وإنها تبقي باب الدبلوماسية مفتوحا".

وبيّن موسوي أن "كلامه موجه في الوقت الحاضر الى الرأي العام الخارجي وخاصة في ​اميركا​"، مشيراً إلى أنه "علينا ان ننتظر ونشاهد هل ان مبادرات الجمهورية الاسلامية الايرانية وافكارها سيتم قبولها في مقابل الافكار غير العملية، لأننا نعتقد ان الافكار التي تقدمها ايران كانت ومازالت وستبقى في إطار الاتفاق النووي، لو تقبلوها وكانوا صادقين".