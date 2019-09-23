ترمب يؤكد أّنه "غير قلق على الإطلاق" من احتمال عزله









اسماء السيد - نيويورك: أكّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب الإثنين أنّه "غير قلق على الإطلاق" من احتمال بدء الديموقراطيين في الكونغرس إجراءات لعزله.

وردّاً على سؤال على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حول كيفية تعاطيه مع هذا التهديد، قال ترمب "ليس بشكل جدّي".

وردّاً على سؤال بشأن التقارير الإعلامية التي أفادت بأنّه طلب من نظيره الأوكراني فولودومير زيلينسكي خلال اتصال هاتفي فتح تحقيق بشأن الأنشطة التي قام بها نجل بايدن خلال عمله في أوكرانيا، اعتبر ترمب أنّ المسألة برمّتها عبارة عن "مطاردة سياسية".

وقال الرئيس الجمهوري "الجميع يعرف أنّها مجرّد حملة مطاردة شعواء يديرها الديموقراطيون".

Advertisements

وأضاف "من لديه مشكلة هو (جو) بايدن"، في إشارة الى منافسه في السباق إلى البيت الأبيض السناتور الديموقراطي جو بايدن الذي يتّهمه ترمب بأنّه سعى لحماية ابنه عندما كان الأخير يعمل في أوكرانيا.

واعتبر ترمب أنّ "ما فعله بايدن معيب، وما فعله ابنه معيب".

ويتّهم ترمب خصمه الديموقراطي بأنّه طالب عندما كان نائباً للرئيس باراك أوباما السلطات الأوكرانية بعزل مدع عام "كان يحقق في نشاطات لابنه".

وكان هانتر بايدن الابن الثاني للسناتور جو بايدن عمل لحساب مجموعة غاز اوكرانية ابتداء من العام 2014 عندما كان والده نائبا للرئيس السابق باراك اوباما.