شكرا لقرائتكم خبر عن ضياء رشوان: التدريب والتوأمة على رأس اتفاقنا مع هيئة الصحفيين السعوديين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال ضياء رشوان نقيب الصحفيين، إنه ناقش مع رئيس هيئة الصحفيين السعوديين شئون المهنة والمصاعب التى تعترض حال الصحافة الورقية، موضحا أن الهيئة تمارس دورها منذ وقت قريب من مهام تماثل ما يقوم به مجلس نقابة الصحفيين المصرية فى الدفاع عن قضايا المهنة والحريات.

وأضاف رشوان خلال كلمة له فى توقيع اتفاق تعاون بين نقابة الصحفيين المصريين وهيئة الصحفيين السعوديين أن الاتفاقية تتضمن بنودا قليلة ولكنها تتضمن أنشطة كثيرة وتعاون كبير، قائلا: "هى مجرد توقيع ورقى على واقع موجود بالفعل، وجود تعاون كبير سابق وحالى".

وأشار إلى أن هذا التعاون سيكون مفيد للطرفين، متابعا: "سنبذل جهدا كبيرا لتحقيق مزايا عديدة وأن هناك عدد كبير من الصحفيين المصريين يعملون فى السعودية، وأن الاتفاقية نترجم واقعا، مضيفا: "التدريب والتطوير يحتل جزء مهم من الاتفاقية، هناك تشجيع للتوأمة للمؤسسات الصحفية ،و التأكيد على المعايير المهنية فى التناول الصحفى.

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