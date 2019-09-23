رئيس مدينة الشهداء يتبنى مبادرة لنظافة البيئة وتوفير عائد مادي للمواطن

محمد اسماعيل - القاهرة - المنوفية – الخليج 365:

قرر اللواء ضياء الدين حسب الله رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية، تنفيذ مواقع لجمع القمامة عقب الفرز، بمقابل مادي يحصل المواطن حسب الكمية الموردة للمندوب عن كل قرية.

وأكد "حسب الله" أن المبادرة تهدف في المقام الأول لخدمة المواطن، وتحقيق مستوى أفضل من النظافة العامة، والعمل على خلق بيئة صحية ونظيفة.

وأشار رئيس المدينة إلى أن المواطن يمكنه من خلال المبادرة فرز المواد القابلة لإعادة التدوير مثل "كرتون – بلاستك - زجاجات فارغة عبوات المياه الغازية "كانز" – منتجات الصاج – الحديد"، ووضعها داخل أكياس حتى يمكن تقدير قيمتها، بالإضافة إلى أكياس أخرى تضم القمامة المفروزة.

وتابع "حسب الله" أن الجهود المبذولة تهدف أيضًا إلى تحفيز المواطنين، على بيع المخلفات بدلاً من إلقائها في الشوارع، لتستفيد منها ربات المنازل، عن طريق تحقيق دخل يومي أو أسبوعي أو شهري، حسب نوعية وكم المخلفات التي تجمعها لتبيعها في الأكشاك المخصصة لذلك.